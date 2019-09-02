Прокуратура проверит законность увольнения жительницы Тулуна из минтруда

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жительнице Тулуна, что Генпрокуратура проверит законность ее увольнения из министерства труда Иркутской области.

Путин в понедельник прибыл в наиболее пострадавший от паводка в Иркутской области город Тулун.

Одна из участниц разговора на улице рассказала о своей проблеме, сообщив, что ее незаконно, как она считает, уволили из министерства труда.

"Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу", - сказал Путин. В то же время он отметил, что в ходе общения у школы ее дочь уже рассказывала об этой проблеме.