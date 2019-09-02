Прокуратура проверит законность увольнения жительницы Тулуна из минтруда

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жительнице Тулуна, что Генпрокуратура проверит законность ее увольнения из министерства труда Иркутской области.
Путин в понедельник прибыл в наиболее пострадавший от паводка в Иркутской области город Тулун.
Одна из участниц разговора на улице рассказала о своей проблеме, сообщив, что ее незаконно, как она считает, уволили из министерства труда.
"Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу", - сказал Путин. В то же время он отметил, что в ходе общения у школы ее дочь уже рассказывала об этой проблеме.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.