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РИА Новости

Прокуратура проверит законность увольнения жительницы Тулуна из минтруда

13:59 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка
ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жительнице Тулуна, что Генпрокуратура проверит законность ее увольнения из министерства труда Иркутской области.
Путин в понедельник прибыл в наиболее пострадавший от паводка в Иркутской области город Тулун.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
13:48РИА Новости
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Одна из участниц разговора на улице рассказала о своей проблеме, сообщив, что ее незаконно, как она считает, уволили из министерства труда.
"Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу", - сказал Путин. В то же время он отметил, что в ходе общения у школы ее дочь уже рассказывала об этой проблеме.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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