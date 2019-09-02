Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T13:54Z
https://ria.ru/20190902/1558161942.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155775/05/1557750579_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_8301843d9a7aec25bf4c2da8f36892f7.jpg
РИА Новости

На Дальнем Востоке стабилизируется паводковая ситуация

13:54 02.09.2019
33
© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Паводковая ситуация стабилизируется в субъектах Дальнего Востока, выше по течению реки Амур наблюдается снижение уровня воды, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Второго сентября первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян провел совещание, в ходе которого оценил, как ликвидируются последствий паводка в субъектах Дальнего Востока и Иркутской области.
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
29 августа, 05:59РИА Новости
Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
"По имеющимся прогнозам, пик паводка в Хабаровском крае пройден 30 августа. В настоящий момент выше по течению реки Амур отмечается положительная динамика снижения уровней воды", - говорится в сообщении.
Добавляется, что основные усилия группировки направлены на укрепление и наращивание защитных дамб в городском округе Комсомольск-на-Амуре, осуществляется непрерывный мониторинг и моделирование обстановки.
"В Еврейской автономной области и Приморском крае обстановка стабилизируется... В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, проводятся мероприятия всестороннего жизнеобеспечения населения", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что почти 90 населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными из-за паводка.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
30 августа, 17:05РИА Недвижимость
Мутко предложил РЖД построить школу и детсад в Тулуне
000000
Обсудить 0
Александр ЧуприянПИКМЧС РФМоскваРоссияПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
РИА
Новости
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Наблюдение на выборах в МГД усилят на 209 участках без видеотрансляции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка
Прокуратура проверит законность увольнения жительницы Тулуна из минтруда
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Лента
новостей
Цистерны
В Ленинградской области тепловоз и два пустых вагона сошли с рельсов
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура
На Ямале руководство школы разместило учебный класс в цокольном помещении
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
Путин пообещал решить проблемы жителей Приангарья с регистрацией
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион пожелал студентам "научиться читать Священное Писание"
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн
2 июля в Якутии отметили День реки Лены
Эксперты назвали причины обмеления реки Лены
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
В Приангарье площадь лесных пожаров за выходные выросла в три раза
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье
Знак Въезд запрещен
В Красноярском крае обрушился мост через реку
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши оправдал перенос визита Трампа в страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске будут судить экс-судью, обвиняемого в получении взятки
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
17:50Танкер "Совкомфлота" первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
17:50Поклонская подтвердила развод с мужем
17:48МИД Турции заявил, что не ведет переговоры с Россией о покупке истребителей
17:48В Саратове еще один человек умер от геморрагической лихорадки
17:47В Финляндии заподозрили россиянина в незаконном переходе границы
17:43Судно Mare Jonio высадило оставшихся 30 мигрантов на итальянской Лампедузе
Лента новостейМолния