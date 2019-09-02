На Дальнем Востоке стабилизируется паводковая ситуация

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Паводковая ситуация стабилизируется в субъектах Дальнего Востока, выше по течению реки Амур наблюдается снижение уровня воды, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Второго сентября первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян провел совещание, в ходе которого оценил, как ликвидируются последствий паводка в субъектах Дальнего Востока и Иркутской области.

"По имеющимся прогнозам, пик паводка в Хабаровском крае пройден 30 августа. В настоящий момент выше по течению реки Амур отмечается положительная динамика снижения уровней воды", - говорится в сообщении.

Добавляется, что основные усилия группировки направлены на укрепление и наращивание защитных дамб в городском округе Комсомольск-на-Амуре, осуществляется непрерывный мониторинг и моделирование обстановки.

"В Еврейской автономной области и Приморском крае обстановка стабилизируется... В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, проводятся мероприятия всестороннего жизнеобеспечения населения", - добавляется в сообщении.