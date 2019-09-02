Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
Глава государства в понедельник прибыл в Иркутскую область, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. Ранее президент посещал Тулун в июле.
Во время общения с местными жителями у городской администрации тулунчане помимо проблем, о которых они говорили, приглашали президента в гости.
"Я и так у вас. Еще раз приеду", - сказал Путин.
Позднее на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка жителей Иркутской области глава государства подтвердил, что при необходимости приедет еще раз.
"Что касается работы здесь. Я не в первый раз приезжаю сюда и, если надо, приеду еще раз. Но современные методы коммуникации дают мне возможность в режиме онлайн, в режиме реального времени смотреть за тем, что и как здесь происходит", - заявил президент. Он выразил надежду, что губернатор, вице-премьер и власти на местах наладят работу таким образом, чтобы был виден результат.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.