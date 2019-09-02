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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Наблюдение на выборах в МГД усилят на 209 участках без видеотрансляции

13:50 02.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наблюдение будет усилено на 209 участках на выборах в Мосгордуму, где не будет видеотрансляции, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Ранее он говорил, что командиры воинских частей не согласовали проведение видеотрансляции на 35 участках по месту жительства, где на выборах в Мосгордуму будут голосовать военные. Позже в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщили, что видеонаблюдение также не будут организовывать на участках в больницах и СИЗО.
Как отметил Ермолов, из 3 611 участков не будет видеонаблюдения и трансляции в интернет на 209-ти. Он также отметил, что глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов поручил усилить наблюдение на этих участках и назначить туда членов комиссии с правом совещательного голоса.
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"Валентин Павлович сегодня подписал обращение, которое будет доведено до всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, будут в приложении указаны все те участки, на которых не будет производиться видеонаблюдение. И предложено будет не только усилить эти участки наблюдателями, но и назначить членов комиссии с правом совещательного голоса на эти участки для того, чтобы никаких вопросов по ним не возникало",- сказал Ермолов на брифинге в общественной палате Москвы.
Как отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, сегодня он направит обращение к кандидатам с просьбой направить дополнительных наблюдателей на те 35 участков, где будут голосовать военные.
"Мы сегодня письмом обратимся с просьбой ко всем кандидатам, где находятся эти участки, и направим туда наблюдателей, потому что к величайшему сожалению, кандидаты и партии, они закрывают всего 30% участков своими наблюдателями. И естественно, общественная палата тоже направит",- сказал Венедиктов.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в депутаты Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября.
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