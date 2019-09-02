Наблюдение на выборах в МГД усилят на 209 участках без видеотрансляции

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наблюдение будет усилено на 209 участках на выборах в Мосгордуму, где не будет видеотрансляции, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Ранее он говорил, что командиры воинских частей не согласовали проведение видеотрансляции на 35 участках по месту жительства, где на выборах в Мосгордуму будут голосовать военные. Позже в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщили, что видеонаблюдение также не будут организовывать на участках в больницах и СИЗО.

Как отметил Ермолов, из 3 611 участков не будет видеонаблюдения и трансляции в интернет на 209-ти. Он также отметил, что глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов поручил усилить наблюдение на этих участках и назначить туда членов комиссии с правом совещательного голоса.

"Валентин Павлович сегодня подписал обращение, которое будет доведено до всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, будут в приложении указаны все те участки, на которых не будет производиться видеонаблюдение. И предложено будет не только усилить эти участки наблюдателями, но и назначить членов комиссии с правом совещательного голоса на эти участки для того, чтобы никаких вопросов по ним не возникало",- сказал Ермолов на брифинге в общественной палате Москвы.

Как отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, сегодня он направит обращение к кандидатам с просьбой направить дополнительных наблюдателей на те 35 участков, где будут голосовать военные.

"Мы сегодня письмом обратимся с просьбой ко всем кандидатам, где находятся эти участки, и направим туда наблюдателей, потому что к величайшему сожалению, кандидаты и партии, они закрывают всего 30% участков своими наблюдателями. И естественно, общественная палата тоже направит",- сказал Венедиктов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.