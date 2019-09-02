Президент Украины выступил за очищение судейского корпуса

"Из-за нелепой реформы судебной системы мы не получили перезагрузку судебной власти, ее обновления. Наоборот. Предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными методами можно заставить выполнять закон. Такими решительными методами есть еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - заявил он в понедельник на совместном заседании с представителями Рады, кабмина и правоохранительных органов.