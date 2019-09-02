Президент Украины выступил за очищение судейского корпуса

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за очищение судейского корпуса, еженедельное лишение судей статуса.
В предвыборной программе партии Зеленского "Слуга народа" одним из приоритетных, первоочередных вопросов указывалась очистка и обновление системы власти в стране. В частности, партия заявляла, что намерена "перезагрузить" административные судебные органы, в том числе Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, ввести институт суда присяжных.
"Из-за нелепой реформы судебной системы мы не получили перезагрузку судебной власти, ее обновления. Наоборот. Предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными методами можно заставить выполнять закон. Такими решительными методами есть еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - заявил он в понедельник на совместном заседании с представителями Рады, кабмина и правоохранительных органов.
По его словам, очищение должно касаться судей судов всех инстанций, но первую очередь высших инстанций. Также Зеленский заявил, что до конца 2019 года в судах первой инстанции должны быть заполнены около 2 тысяч свободных мест.