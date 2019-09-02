Мурманские нахимовцы торжественно отметили День знаний

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища. С праздником будущих защитников Отечества поздравили глава Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, сообщили в аппарате правительства Мурманской области.

"Наша общая задача – сделать образование в Мурманской области востребованным и престижным. Нахимовское училище воспитывает элиту России. Для нас особенно актуально воспитание сильных духом, профессиональных офицеров. Желаю вам успешной учебы, несгибаемой воли и крепкого здоровья", – подчеркнул Андрей Чибис.

Александр Моисеев напомнил, что целая плеяда флотоводцев – специалистов Военно-морского флота, командиров кораблей, командующих соединениями – вышла из стен Нахимовского училища.

С Днем знаний нахимовцев поздравили руководители области и города Мурманска. Завершились торжества по традиции символическим первым звонком и прохождением личного состава училища торжественным маршем.