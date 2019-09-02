Медведев поздравил учителей и учеников с началом учебного года

КРАСНОГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник поздравил учителей и учеников с началом нового учебного года и пожелал им успехов.

"Я хотел бы поздравить всех школьников, студентов, всех преподавателей, родителей, конечно, с началом нового учебного года", - сказал Медведев в начале селекторного совещания по вопросу строительства общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждений.

"Отдельно хочу поздравить, конечно, ребят, которые впервые сегодня сядут за парты, это почти 2 миллиона первоклассников. Желаю, чтобы наступивший учебный год был успешным и, конечно, интересным", - добавил он.