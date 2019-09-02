Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:17Z
https://ria.ru/20190902/1558160437.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155817/20/1558172055_0:341:3034:2048_1036x0_80_0_0_d130e08769bcc289899da58beb2f0c94.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил учителей и учеников с началом учебного года

13:34 02.09.2019 (обновлено: 16:17 02.09.2019)
121
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
КРАСНОГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник поздравил учителей и учеников с началом нового учебного года и пожелал им успехов.
"Я хотел бы поздравить всех школьников, студентов, всех преподавателей, родителей, конечно, с началом нового учебного года", - сказал Медведев в начале селекторного совещания по вопросу строительства общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждений.
"Отдельно хочу поздравить, конечно, ребят, которые впервые сегодня сядут за парты, это почти 2 миллиона первоклассников. Желаю, чтобы наступивший учебный год был успешным и, конечно, интересным", - добавил он.
Учитель в классе школы
19 августа, 03:31РИА Новости
Эксперты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России
020130
Обсудить 1
Дмитрий МедведевОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
Медведев заявил о необходимости обеспечить доступность яслей к 2021 году
РИА
Новости
Заседание Совета Федерации РФ
Сенаторы предложили школьникам принять участие в экологическом диктанте
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Наблюдение на выборах в МГД усилят на 209 участках без видеотрансляции
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион пожелал студентам "научиться читать Священное Писание"
Лента
новостей
Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019
В оренбургском селе отремонтировали школу, на которую жаловались Путину
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова и МГПУ подписали соглашение о сотрудничестве
Президент Польши Анджей Дуда
Польша пригласила США участвовать в тендере на покупку боевых вертолетов
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с советником премьера Ирака ситуацию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
Путин посоветовал жителям Тулуна сделать правильный выбор 8 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Фракция Порошенко не поддержит сокращение числа депутатов
Ученицы в школьном кабинете
Коллекторы рассказали о кредитах россиян на сборы детей в школу
Табличка на стене здания Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
МАК создал комиссию по расследованию причин жесткой посадки Ан-2 в Якутии
Авиабилеты и паспорта
ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске будут судить экс-судью, обвиняемого в получении взятки
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
17:50Танкер "Совкомфлота" первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
17:50Поклонская подтвердила развод с мужем
17:48МИД Турции заявил, что не ведет переговоры с Россией о покупке истребителей
17:48В Саратове еще один человек умер от геморрагической лихорадки
17:47В Финляндии заподозрили россиянина в незаконном переходе границы
17:43Судно Mare Jonio высадило оставшихся 30 мигрантов на итальянской Лампедузе
Лента новостейМолния