В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в разговоре с "РГ" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, из-за глобального потепления и в северных широтах, и в средней полосе сокращается промежуток между периодом, когда температура воздуха переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она поднимается до устойчивых положительных значений.

Синоптик подчеркнул, что с 1981 по 2010 год в столице средняя температура в январе повысилась на два градуса, что является серьезным смещением.

Помимо этого, летом также теплеет, но не так стремительно, как в зимнее время. Это объясняется количеством солнечных лучей.

"Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур — редкость. А зимой даже 15 градусов отклонения — норма". Роман Вильфанд.