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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче

13:36 02.09.2019 (обновлено: 14:15 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдых в парке
Отдых в парке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в разговоре с "РГ" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, из-за глобального потепления и в северных широтах, и в средней полосе сокращается промежуток между периодом, когда температура воздуха переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она поднимается до устойчивых положительных значений.
Синоптик подчеркнул, что с 1981 по 2010 год в столице средняя температура в январе повысилась на два градуса, что является серьезным смещением.
Помимо этого, летом также теплеет, но не так стремительно, как в зимнее время. Это объясняется количеством солнечных лучей.

"Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур — редкость. А зимой даже 15 градусов отклонения — норма".

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Роман Вильфанд.
В следующем году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для разных климатических зон, добавил Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссия
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