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РИА Новости

Президент Польши оправдал перенос визита Трампа в страну

13:27 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Польша понимает необходимость переноса визита президента США Дональда Трампа, заявил глава республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Майком Пенсом.
Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа - 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу Пенса.
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"Природа в виде урагана привела к изменению планов. Нет никаких сомнений, что президент в такой ситуации должен быть на месте", - сказал Дуда.
Он поблагодарил Пенса за присутствие на памятных мероприятиях. "Прошу принять от меня личную благодарность за это", - сказал польский президент.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит республику осенью. В связи с переносом визита Трампа Польша и США отложили подписание очередной декларации о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся, в частности, усиления военного присутствия США. Подписать этот документ Польша надеется во время следующего визита Трампа.
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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