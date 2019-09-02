Президент Польши оправдал перенос визита Трампа в страну

ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Польша понимает необходимость переноса визита президента США Дональда Трампа, заявил глава республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Майком Пенсом.

Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа - 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу Пенса.

"Природа в виде урагана привела к изменению планов. Нет никаких сомнений, что президент в такой ситуации должен быть на месте", - сказал Дуда.

Он поблагодарил Пенса за присутствие на памятных мероприятиях. "Прошу принять от меня личную благодарность за это", - сказал польский президент.