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РИА Новости

В Калуге ищут подростков, которые осквернили Вечный огонь

13:23 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Полиция Калуги устанавливает личности молодых людей, которые отдыхали на постаменте Вечного огня, сообщило УМВД по региону в понедельник.
Сообщение было опубликовано в социальных сетях. На мраморной плите, на которой устроен Вечный огонь, расположились молодые люди. Кто-то из них сидел, кто-то стоял, а кто-то прилег отдохнуть.
Полиция
29 июля, 16:44РИА Новости
Под Саратовом установили личности подростков, осквернивших Вечный огонь
"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с изображением группы молодых людей, расположившихся на мраморной плите основания Вечного огня на площади Победы города Калуги. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление данных лиц. В ходе полицейской проверки будет дана правовая оценка действиям молодых людей", - говорится в сообщении.
Полиция просит обратиться в органы внутренних дел всех, кто может знать правонарушителей.
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УМВДКалугаЯрославльПроисшествия
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