В Калуге ищут подростков, которые осквернили Вечный огонь

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Полиция Калуги устанавливает личности молодых людей, которые отдыхали на постаменте Вечного огня, сообщило УМВД по региону в понедельник.

Сообщение было опубликовано в социальных сетях. На мраморной плите, на которой устроен Вечный огонь, расположились молодые люди. Кто-то из них сидел, кто-то стоял, а кто-то прилег отдохнуть.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с изображением группы молодых людей, расположившихся на мраморной плите основания Вечного огня на площади Победы города Калуги. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление данных лиц. В ходе полицейской проверки будет дана правовая оценка действиям молодых людей", - говорится в сообщении.