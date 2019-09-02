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РИА Новости

Суд не лишил родительских прав семью, взявших на незаконную акцию детей

13:21 02.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отказался удовлетворять иск межрайонного прокурора столицы о лишении родительских прав Елены и Петра Хомских, пришедших на несанкционированный митинг 3 августа в Москве вместе с малолетними детьми, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Суд отказал прокурору в удовлетворении иска", - рассказала журналистам адвокат семьи Татьяна Сустина.
При этом суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям. Из-за этого, по словам адвоката, защита будет готовить апелляционную жалобу.
Судебное заседание проходило в закрытом от слушателей режиме, так как оглашенные в ходе процесса данные могут затрагивать права и законные интересы несовершеннолетних детей. В здании суда присутствовал только отец - мать осталась дома с детьми. Младшему ребенку, как сообщил Петр Хомский, сейчас всего 3 месяца.
Заявление о лишении Елены и Петра Хомских родительских прав, направленное Никулинским межрайонным прокурором города Москвы, было принято к производству судом в середине августа. В иске указано, что родители умышленно допустили нахождение детей на акции "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".
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Ранее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что взял на контроль ситуацию с лишением Хомских родительских полномочий за участие в несанкционированном митинге 3 августа. Тем не менее, он подчеркнул, что родителям не стоит брать с собой маленького ребенка на масштабные акции, даже согласованные. За обстоятельствами ситуации следит и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По её словам, Хомские ранее не попадали в поле зрения органов профилактики.
На многочисленных видеозаписях, снятых журналистами, зафиксировано, как Хомские с двумя детскими колясками в ходе несанкционированной акции 3 августа находятся рядом с оцеплением правоохранителей. Позже выяснилось, что Хомские – многодетная семья, на акцию они взяли с собой двух дочерей.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Анна КузнецоваЕвгений БунимовичМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Кстати, последний абзац требует дополнений, основная часть озвученных в них нарушений и ошибок, была сделана уже на этапе обработки и подсчётов, то есть самим избиркомом. "Неумышленно" ошибались на одну цифру или букву, чтобы потом признать голос недействительным.
2 сентября, 13:29
IIfifay
1600006
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