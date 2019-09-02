Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 2% избирателей уже подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Утром в понедельник он говорил, что такие заявки подали 6 929 избирателей в трех округах, где пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую думу, или 1,4% от общего числа зарегистрированных там избирателей.

"После удачи третьего теста резко повысилось число желающих, с полутора процентов мы выходим, видимо, на 2% от избирателей",- сказал Венедиктов на брифинге в общественной палате Москвы.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко, таких желающих уже около 8 тысяч.

"У нас на данный момент всего заявилось чуть больше 8 тысяч граждан, из них все проверки сейчас прошли порядка 7,5 тысяч человек. Выиграл по-прежнему Зеленоград, там порядка 3 тысяч заявившихся",- сказал Костырко.

Он напомнил, что оставить заявку на участие в электронном голосовании можно до 4 сентября.

"Мы сейчас включили голосовые обзвоны тем, у кого были какие-то проблемы. Финальный этап информирования жителей, напоминания о том, что запись заканчивается в 23.59 4 сентября, если у кого-то какие-то проблемы были, то техподдержка сейчас помогает разбираться",- сказал Костырко.

По оценке Венедиктова, проголосовать онлайн в Зеленограде могут около 10% избирателей (за 100% принята явка на предыдущих выборах).

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ, однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 30 августа в выборах участвуют 229 кандидатов.