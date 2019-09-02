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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн

13:15 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 2% избирателей уже подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Утром в понедельник он говорил, что такие заявки подали 6 929 избирателей в трех округах, где пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую думу, или 1,4% от общего числа зарегистрированных там избирателей.
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"После удачи третьего теста резко повысилось число желающих, с полутора процентов мы выходим, видимо, на 2% от избирателей",- сказал Венедиктов на брифинге в общественной палате Москвы.
Как отметил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко, таких желающих уже около 8 тысяч.
"У нас на данный момент всего заявилось чуть больше 8 тысяч граждан, из них все проверки сейчас прошли порядка 7,5 тысяч человек. Выиграл по-прежнему Зеленоград, там порядка 3 тысяч заявившихся",- сказал Костырко.
Он напомнил, что оставить заявку на участие в электронном голосовании можно до 4 сентября.
"Мы сейчас включили голосовые обзвоны тем, у кого были какие-то проблемы. Финальный этап информирования жителей, напоминания о том, что запись заканчивается в 23.59 4 сентября, если у кого-то какие-то проблемы были, то техподдержка сейчас помогает разбираться",- сказал Костырко.
По оценке Венедиктова, проголосовать онлайн в Зеленограде могут около 10% избирателей (за 100% принята явка на предыдущих выборах).
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ, однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 30 августа в выборах участвуют 229 кандидатов.
Выборы в депутаты Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование - это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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Выборы в МосгордумуМосковский городской судМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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