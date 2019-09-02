Следствие попросило арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на арест Инны Пикаловой - еще одной фигурантки дела бывшего министра Михаила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пикаловой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным суда, ей вменяется мошенничество и участие в организованном преступном сообществе.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.