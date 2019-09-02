Следствие попросило арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на арест Инны Пикаловой - еще одной фигурантки дела бывшего министра Михаила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пикаловой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным суда, ей вменяется мошенничество и участие в организованном преступном сообществе.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
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