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РИА Новости

Под Челябинском восстановят сгоревшие объекты комплекса "Аркаим"

13:12 02.09.2019 (обновлено: 13:36 02.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк"Спираль желаний" на сопке "Шаманка" в историко-культурном заповеднике "Аркаим"
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Спираль желаний" на сопке "Шаманка" в историко-культурном заповеднике "Аркаим". Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Сгоревшие при пожаре в музее-заповеднике "Аркаим" объекты будут восстановлены, ущерб подсчитывается, сообщил в понедельник и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило 31 августа в 23.49 (21.49 мск ), в в 01.00 (23.00 мск 31 августа) 1 сентября он был ликвидирован.
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"Ущерб подсчитывается, но самое главное, что ни один исторический артефакт не пострадал. Это была реконструкция, которая использовалась, прежде всего, как туристический объект – там проводились экскурсии, мастер-классы. Подобные объекты всегда привлекают внимание посетителей. Поэтому, конечно, мы будем восстанавливать", - цитирует пресс-служба минкультуры области слова Бетехтина.
По его данным, пострадавшую реконструкцию жилищ каменного века делали на основе данных, полученных при раскопках поселения в Северном Казахстане. К тому же, Аркаим относится к более позднему периоду, эпохе средней бронзы, было бы гораздо интереснее и уместнее показать непосредственно жилища аркаимцев, считает Бетехтин. "Мы планируем собрать научный совет и посоветоваться, что же все-таки лучше сделать", - добавил он.
По данным минкультуры, до конца текущего года место происшествия будет расчищено, а на следующий год заповедник планирует привлечь внебюджетные средства, чтобы начать строительные работы.
Ранее Бетехтин не исключил, что причиной пожара мог стать поджог.
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