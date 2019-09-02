Под Челябинском восстановят сгоревшие объекты комплекса "Аркаим"

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Сгоревшие при пожаре в музее-заповеднике "Аркаим" объекты будут восстановлены, ущерб подсчитывается, сообщил в понедельник и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило 31 августа в 23.49 (21.49 мск ), в в 01.00 (23.00 мск 31 августа) 1 сентября он был ликвидирован.

"Ущерб подсчитывается, но самое главное, что ни один исторический артефакт не пострадал. Это была реконструкция, которая использовалась, прежде всего, как туристический объект – там проводились экскурсии, мастер-классы. Подобные объекты всегда привлекают внимание посетителей. Поэтому, конечно, мы будем восстанавливать", - цитирует пресс-служба минкультуры области слова Бетехтина.

По его данным, пострадавшую реконструкцию жилищ каменного века делали на основе данных, полученных при раскопках поселения в Северном Казахстане. К тому же, Аркаим относится к более позднему периоду, эпохе средней бронзы, было бы гораздо интереснее и уместнее показать непосредственно жилища аркаимцев, считает Бетехтин. "Мы планируем собрать научный совет и посоветоваться, что же все-таки лучше сделать", - добавил он.

По данным минкультуры, до конца текущего года место происшествия будет расчищено, а на следующий год заповедник планирует привлечь внебюджетные средства, чтобы начать строительные работы.