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РИА Новости

Более 15 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за четыре месяца

13:06 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Более 15 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта за четыре месяца, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД ДНР.
Принимать документы на получение российских паспортов в ДНР начали в мае.
"На текущий момент более 15 тысяч человек уже получили паспорта Российской Федерации, 35 тысяч граждан ДНР подали документы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
Жители Донецка в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке у здания аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке. 3 мая 2019
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