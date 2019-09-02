Более 15 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за четыре месяца

"На текущий момент более 15 тысяч человек уже получили паспорта Российской Федерации, 35 тысяч граждан ДНР подали документы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.