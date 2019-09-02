В Краснодаре школа-рекордсмен провела четыре праздничных линейки

КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Краснодарской школе-рекордсмену, где образовано 24 первых класса, из-за большого числа учеников пришлось провести в День знаний четыре праздничных линейки, сообщает администрация города.

Ранее в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева был образован первый класс "Ш" - 24-й по счёту. В мэрии этот факт объяснили густонаселенностью микрорайона.

"Из-за большого количества учеников День знаний здесь отмечали несколько раз — 2 сентября прошли 4 торжественных линейки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в День знаний. Всего здесь сформированы 100 классов, 24 из которых — первые.

"Наша задача — строить ещё больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные рекорды". Нам, конечно, нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования", - приводит пресс-служба администрации слова краснодарского мэра Евгения Первышова, посетившего одну из праздничных линеек новой школы.