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РИА Новости

В Краснодаре школа-рекордсмен провела четыре праздничных линейки

13:06 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Первоклассники на праздновании Дня знаний. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Краснодарской школе-рекордсмену, где образовано 24 первых класса, из-за большого числа учеников пришлось провести в День знаний четыре праздничных линейки, сообщает администрация города.
Ранее в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева был образован первый класс "Ш" - 24-й по счёту. В мэрии этот факт объяснили густонаселенностью микрорайона.
"Из-за большого количества учеников День знаний здесь отмечали несколько раз — 2 сентября прошли 4 торжественных линейки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в День знаний. Всего здесь сформированы 100 классов, 24 из которых — первые.
"Наша задача — строить ещё больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные рекорды". Нам, конечно, нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования", - приводит пресс-служба администрации слова краснодарского мэра Евгения Первышова, посетившего одну из праздничных линеек новой школы.
Ранее мэрия сообщала, что среди лидеров по количеству первых классов в городе также находятся школа на улице Героя Яцкова (20), на Байбакова (19), а также школы №66 и №71 – по 16 первых классов.
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