В Гидрометцентре прокомментировали обмеление Лены

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уровень воды в реке Лена в Якутии до конца недели будет более чем на полметра ниже безопасного для судоходства, сказал РИА Новости заведующий лабораторией гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентра РФ Юрий Симонов.
Ранее сообщалось, что власти Якутска ввели режим ЧС из-за угрозы водоснабжению города после обмеления Лены.
"По Якутску, например, опасно низкий уровень, лимитирующий судоходство, минус 115 сантиметров, а сейчас уровень - минус 180 сантиметров, значит, сейчас уровень на 65 сантиметров ниже этой отметки. У речников есть какой-то запас, но это у них надо спрашивать, но, да, - это осложнит судоходство. Если уровень ниже этой отметки, то это не значит, что судоходство прекратится", - рассказал агентству Смирнов.
Он отметил, что до конца недели не будет значительных осадков, которые могли бы улучшить ситуацию с судоходством.
"Вторая половина сентября уже начало ледовых явлений. В общем, если что-то выпадет, то вряд ли что-то существенное. Существенного улучшения в сентябре ждать не стоит. Дальше это уйдет в зиму и замерзнет. Для судоходства останется только часть сентября. Сейчас будет осуществляться северный завоз. Ситуация с судоходством будет непростая", - сказал Симонов.
Ранее сообщалось, что спад воды в Лене продолжается, но флот работает в штатном режиме, план навигационного завоза грузов в республике выполнен на 62,9%.