В Гидрометцентре прокомментировали обмеление Лены

"По Якутску, например, опасно низкий уровень, лимитирующий судоходство, минус 115 сантиметров, а сейчас уровень - минус 180 сантиметров, значит, сейчас уровень на 65 сантиметров ниже этой отметки. У речников есть какой-то запас, но это у них надо спрашивать, но, да, - это осложнит судоходство. Если уровень ниже этой отметки, то это не значит, что судоходство прекратится", - рассказал агентству Смирнов.