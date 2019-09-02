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РИА Новости

Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

12:59 02.09.2019 (обновлено: 13:11 02.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе, в первый день своей работы, сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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"Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии", - сказал Зеленский во время совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
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Министерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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