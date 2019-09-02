Новый генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора

Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник передало, что Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей.

"В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении пресс-службы.