Новый генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении замглавы ведомства, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник передало, что Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей.
"В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также этим приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.