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РИА Новости

Ураган "Дориан" повредил не менее 13 тысяч домов на Багамских островах

12:56 02.09.2019
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© REUTERS / Ramond A KingПоследствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах, США. 1 сентября 2019
Последствия прохождения урагана Дориан на Багамских островах, США. 1 сентября 2019
© REUTERS / Ramond A King
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" разрушил или повредил не менее 13 тысяч домов на Багамских островах, сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
В воскресенье сообщалось, что ураган пятой, наивысшей категории, "обрушился на побережье острова Абако", расположенного в северной части Багамских островов.
"Ураган вызвал значительный ущерб, на Багамах повреждены или разрушены 13 тысяч домов", - говорится в заявлении.
В коммюнике также отмечается, что сотни обученных волонтеров Красного Креста мобилизованы для помощи людям, жилье которых оказалось на пути прохождения урагана.
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщал, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье Флориды, Джорджии и Южной Каролины на этой неделе. В этих штатах объявлен режим ЧС.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
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