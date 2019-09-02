Ураган "Дориан" повредил не менее 13 тысяч домов на Багамских островах

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" разрушил или повредил не менее 13 тысяч домов на Багамских островах, сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

В воскресенье сообщалось, что ураган пятой, наивысшей категории, "обрушился на побережье острова Абако", расположенного в северной части Багамских островов.

"Ураган вызвал значительный ущерб, на Багамах повреждены или разрушены 13 тысяч домов", - говорится в заявлении.

В коммюнике также отмечается, что сотни обученных волонтеров Красного Креста мобилизованы для помощи людям, жилье которых оказалось на пути прохождения урагана.