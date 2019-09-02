В ПФР хотят пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пенсионный фонд России рекомендует изменить расчет пороговой суммы, которая определяет ежемесячный или единовременный порядок выплаты накопительной пенсии, пишет Пенсионный фонд России рекомендует изменить расчет пороговой суммы, которая определяет ежемесячный или единовременный порядок выплаты накопительной пенсии, пишет РБК

Так, предлагается увеличить сумму накоплений, ниже которой можно будет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, а накопительную пенсию будут получать лишь те граждане, у которых она превысит 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера — 8846 рублей.

Отмечается, что сейчас россияне, выходящие на пенсию, получают накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже пяти процентов от общей суммы выплаты, в остальных случаях назначается накопительная пенсия. По подсчетам ПФР, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тысяч рублей накоплений.

По словам главы аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса, для получения накопительной пенсии нужно будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей, а такими суммами располагают лишь единицы: в среднем счет застрахованного лица в НПФ составляет 73 тысячи рублей.

Он подчеркнул, что такие меры приведут к увеличению числа единовременных выплат и буквально к остановке назначения накопительной пенсии.

Заморозка накопительной части

В середине июля РБК со ссылкой на материалы Минтруда сообщил, что ведомство предложило продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", — отмечается в документе.

В декабре прошлого года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. При этом Пенсионный фонд взял обязательство учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.

Закон коснулся только тех, кто родился после 1967 года и подал заявление о формировании накопительной пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

Перерасчет страховых пенсий

Первого августа Пенсионный фонд заявил, что проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году. На эти цели выделили 10,6 миллиарда рублей.

Эта корректировка затронет всех получателей страховых пенсий, за которых в предыдущем году перечислялись страховые взносы. Чем выше была зарплата, тем больше будет величина прибавки.

Максимальный ее размер будет ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит сумму в 261 рубль 72 копейки.

Перерасчет, по предварительным данным, получат около 14 миллионов человек.

Также пенсионерам повысят размер выплат из средств пенсионных накоплений.

Имеется в виду накопительная пенсия, срочная пенсионной выплата, а также единовременная выплата.