Около семи тысяч москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали уже почти семь тысяч москвичей, сообщил на брифинге в Общественной палате столицы зампред Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Заранее отдать свой голос имеют право граждане, которые не смогут этого сделать в единый день голосования из-за отпуска, работы или учебы, проблем со здоровьем и по другим причинам.

Как отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, на предыдущих выборах в Мосгордуму пять лет назад досрочно проголосовали 27 800 человек.

Голосование стартовало 28 августа и продлится до 14:00 7 сентября. Участки открыты и по воскресеньям.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.