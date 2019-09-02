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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Около семи тысяч москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

12:56 02.09.2019 (обновлено: 14:04 02.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании Московской городской думы. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали уже почти семь тысяч москвичей, сообщил на брифинге в Общественной палате столицы зампред Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Заранее отдать свой голос имеют право граждане, которые не смогут этого сделать в единый день голосования из-за отпуска, работы или учебы, проблем со здоровьем и по другим причинам.
Как отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, на предыдущих выборах в Мосгордуму пять лет назад досрочно проголосовали 27 800 человек.
Голосование стартовало 28 августа и продлится до 14:00 7 сентября. Участки открыты и по воскресеньям.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в депутаты Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября.
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hhekpacob
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