Семилетний мальчик стал первой жертвой урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семилетний мальчик стал жертвой урагана "Дориан", обрушившегося на острова Абако, расположенные в северной части Багамских островов, пишет Bahamas Press.
По информации издания, ребенок утонул, когда его семья пыталась спастись от стихии. Местонахождение его сестры неизвестно.
Ураган "Дориан"
Сформировавшемуся в Атлантическом океане урагану "Дориан" присвоили высшую, пятую категорию. Максимальная скорость ветра достигает около 300 километров в час. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.
"Дориан" обрушился на побережье Багамских островов в воскресенье.
Власти штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина объявили режим ЧС.
На всем побережье Южной Каролины и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию, которая начнется в полдень (19:00 мск).