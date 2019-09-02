Семилетний мальчик стал первой жертвой урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семилетний мальчик стал жертвой урагана "Дориан", обрушившегося на острова Абако, расположенные в северной части Багамских островов, Семилетний мальчик стал жертвой урагана "Дориан", обрушившегося на острова Абако, расположенные в северной части Багамских островов, пишет Bahamas Press.

По информации издания, ребенок утонул, когда его семья пыталась спастись от стихии. Местонахождение его сестры неизвестно.

Ураган "Дориан"

Сформировавшемуся в Атлантическом океане урагану "Дориан" присвоили высшую, пятую категорию. Максимальная скорость ветра достигает около 300 километров в час. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.

"Дориан" обрушился на побережье Багамских островов в воскресенье.

Власти штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина объявили режим ЧС.