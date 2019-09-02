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РИА Новости

Семилетний мальчик стал первой жертвой урагана "Дориан"

12:54 02.09.2019 (обновлено: 13:39 02.09.2019)
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© REUTERS / Dante CarrerУраган "Дориан" на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
© REUTERS / Dante Carrer
Ураган "Дориан" на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семилетний мальчик стал жертвой урагана "Дориан", обрушившегося на острова Абако, расположенные в северной части Багамских островов, пишет Bahamas Press.
По информации издания, ребенок утонул, когда его семья пыталась спастись от стихии. Местонахождение его сестры неизвестно.
Чайки и женщина на пляже города Фрипорт на Багамских островах, где ожидается прибытие урагана Дориан. 1 сентября 2019
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В Сети появилось видео урагана "Дориан"

Ураган "Дориан"

Сформировавшемуся в Атлантическом океане урагану "Дориан" присвоили высшую, пятую категорию. Максимальная скорость ветра достигает около 300 километров в час. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.
"Дориан" обрушился на побережье Багамских островов в воскресенье.
Власти штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина объявили режим ЧС.
На всем побережье Южной Каролины и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию, которая начнется в полдень (19:00 мск).
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Ураган "Дориан"Багамские ОстроваСШАВ мире
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