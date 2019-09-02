В Казани задержали мужчину, стрелявшего из ружья на встрече со знакомыми

КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на встрече со знакомыми, с которыми был финансовый конфликт, сообщили в МВД по Татарстану.

"В отдел полиции "Танкодром" УМВД России по Казани поступило сообщение от очевидца, сообщившего, что в одном из районов города неизвестное лицо стреляет из охотничьего ружья. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили парня, который вел себя агрессивно. В руках у него находился предмет, похожий на охотничье ружье", - говорится в сообщении.

Увидев сотрудников полиции, молодой человек попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 21-летний местный житель. У мужчины было изъято двуствольное охотничье оружие, гильза и один патрон, которые отправлены на исследование.

"Задержанный пояснил, что в конце августа обнаружил свернутый белый мешок, в котором находилось двуствольное охотничье оружие, а также два патрона. Данное оружие он перепрятал. Вчера, употребив спиртные напитки, он взял спрятанное оружие и направился на встречу со знакомыми, с которыми у него был финансовый конфликт. Увидев молодых людей, он сделал один выстрел в воздух", - уточняет ведомство.