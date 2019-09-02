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РИА Новости

Лавров намерен обсудить с Зарифом развитие ситуации вокруг СВПД

12:47 02.09.2019 (обновлено: 12:53 02.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО МИД России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, приветствует последние события вокруг соглашения.
"Конечно, нам было бы очень интересно услышать вашу оценку по последним событиям вокруг выполнения СВПД по иранской ядерной программе. Мы следим и смотрим на то, как развивается ситуация, мы приветствуем это, если шаги нацелены на преодоление текущего тупика, возвращения к реализации мероприятий, которые соответствуют СВПД", - сказал Лавров перед началом переговоров с Зарифом.
В годовщину выхода США из СВПД Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФМИД ИранаРоссияИранВ мире
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