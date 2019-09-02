Лавров намерен обсудить с Зарифом развитие ситуации вокруг СВПД

"Конечно, нам было бы очень интересно услышать вашу оценку по последним событиям вокруг выполнения СВПД по иранской ядерной программе. Мы следим и смотрим на то, как развивается ситуация, мы приветствуем это, если шаги нацелены на преодоление текущего тупика, возвращения к реализации мероприятий, которые соответствуют СВПД", - сказал Лавров перед началом переговоров с Зарифом.