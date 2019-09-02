В Башкирии рабочие спасли зайчат, тонувших в яме с нефтешламом

УФА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники битумного завода в башкирском Салавате опубликовали в Instagram видео с зайчатами, которых прохожий обнаружил тонущими в заброшенном нефтешламовом накопителе.
"Трогательная до слез история произошла у нас. В духе деда Мазая", — говорится в сообщении.
По словам работников, трое зайчат попали в нефтешламовые накопители на территории городской промзоны. Их обнаружил прохожий, который позвонил на завод и попросил спасти животных.
Когда зайчат привезли, они были полностью покрыты нефтяной пленкой.
"Смотреть на зверят без содрогания было невозможно. Два часа мы их чистили и мыли, пока они вновь не стали серыми, а не черными", — говорится в посте.
Отмытых зайчат сотрудники завода отвезли в то место, где их нашли. Там их ждала мать-зайчиха.