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РИА Новости

В Башкирии рабочие спасли зайчат, тонувших в яме с нефтешламом

12:44 02.09.2019 (обновлено: 14:54 02.09.2019)
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УФА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники битумного завода в башкирском Салавате опубликовали в Instagram видео с зайчатами, которых прохожий обнаружил тонущими в заброшенном нефтешламовом накопителе.
"Трогательная до слез история произошла у нас. В духе деда Мазая", — говорится в сообщении.
По словам работников, трое зайчат попали в нефтешламовые накопители на территории городской промзоны. Их обнаружил прохожий, который позвонил на завод и попросил спасти животных.
Когда зайчат привезли, они были полностью покрыты нефтяной пленкой.
"Смотреть на зверят без содрогания было невозможно. Два часа мы их чистили и мыли, пока они вновь не стали серыми, а не черными", — говорится в посте.
Отмытых зайчат сотрудники завода отвезли в то место, где их нашли. Там их ждала мать-зайчиха.
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