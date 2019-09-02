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РИА Новости

Nord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток — 2"

12:43 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG - уложила по дну Балтийского моря уже более 76% от общей протяженности газопровода по двум ниткам, следует из сообщения "Газпрома".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1882 километра газопровода — более 76% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Nord Stream 2Северный поток-2ГазпромРоссияВ мире
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