Nord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток — 2"

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG - уложила по дну Балтийского моря уже более 76% от общей протяженности газопровода по двум ниткам, следует из сообщения "Газпрома".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1882 километра газопровода — более 76% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.