Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T12:43Z
https://ria.ru/20190902/1558157671.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155712/50/1557125053_0:67:1090:680_1036x0_80_0_0_5fb76bc87404517d2e6e88ef386ea2ed.jpg
РИА Новости

Пострадавшие от паводка в Приангарье предприниматели получат 500 млн рублей

12:43 02.09.2019
96
© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей Иркутской области, пострадавших от наводнения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей на предоставление в 2019 году разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Иркутской области в целях оказания государственной поддержки путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", - говорится в документе.
Как сообщалось в субботу, правительство РФ одобрило выделение Минсельхозу из резервного фонда дополнительно более 296 миллионов рублей для компенсации ущерба 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим из-за паводка.
Ситуация в Иркутской области
31 августа, 11:40РИА Новости
Правительство одобрило выделение компенсации личным хозяйствам в Приангарье
В конце июля правительство уже выделило Минсельхозу из резервного фонда более 179 миллионов рублей для компенсации ущерба от паводка аграриям Иркутской области. Кроме того, ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщала РИА Новости, что 15 пострадавших от разных чрезвычайных ситуаций регионов запросили господдержку для аграриев в размере 6 миллиардов рублей. Также она отмечала, что субсидии, которые выделялись в связи с ЧС Забайкальскому краю и Иркутской области, уже дошли до сельхозпроизводителей.
Кроме того, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ выделит в общей сложности 800 миллионов рублей на поддержку предпринимателей и аграриев Иркутской области.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Паводок
30 августа, 06:02РИА Новости
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
100002
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиМинистерство сельского хозяйства РФМинистерство экономического развития РФПравительство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств – участников саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
Министры труда стран G20 приняли декларацию о развитии занятости
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Путин пообещал не снимать режим ЧС в Тулуне до разрешения ситуации с жильем
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
Путин пообещал решить проблемы жителей Приангарья с регистрацией
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Более 15 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за четыре месяца
Встреча председателя ЦИК РФ Э. Памфиловой с кандидатами в Мосгордуму
Памфилова прокомментировала ситуацию с подписями "покойников" за кандидатов
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
Путин посоветовал жителям Тулуна сделать правильный выбор 8 сентября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров процитировал Ленина в День знаний в МГИМО
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
В Приангарье площадь лесных пожаров за выходные выросла в три раза
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Евкуров займется модернизацией материально-технической базы военных вузов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия выступает за начало диалога по продлению СНВ-3, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06В Башкирии проверят, помогали ли соцслужбы семье, где был убит ребенок
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
Лента новостейМолния