Пострадавшие от паводка в Приангарье предприниматели получат 500 млн рублей

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей Иркутской области, пострадавших от наводнения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей Иркутской области, пострадавших от наводнения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей на предоставление в 2019 году разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Иркутской области в целях оказания государственной поддержки путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", - говорится в документе.

Как сообщалось в субботу, правительство РФ одобрило выделение Минсельхозу из резервного фонда дополнительно более 296 миллионов рублей для компенсации ущерба 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим из-за паводка.

В конце июля правительство уже выделило Минсельхозу из резервного фонда более 179 миллионов рублей для компенсации ущерба от паводка аграриям Иркутской области. Кроме того, ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщала РИА Новости, что 15 пострадавших от разных чрезвычайных ситуаций регионов запросили господдержку для аграриев в размере 6 миллиардов рублей. Также она отмечала, что субсидии, которые выделялись в связи с ЧС Забайкальскому краю и Иркутской области, уже дошли до сельхозпроизводителей.

Кроме того, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ выделит в общей сложности 800 миллионов рублей на поддержку предпринимателей и аграриев Иркутской области.