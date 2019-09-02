В Чечне около ста тысяч человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 101 тысячи человек остались без электроснабжения в Чечне, сообщается в материалах Минэнерго России.

"Второго сентября в 11.17 мск действием защит отключились работающие в составе транзита ВЛ 110 кВ "Плиево - Самашки" и ВЛ 110 кВ "Самашки - ГРП-110" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") с неуспешными АПВ (автоматическим повторным включением - ред.). ... Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района (около 101 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей - 14 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.