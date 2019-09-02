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РИА Новости

В Чечне около ста тысяч человек остались без электроснабжения

12:43 02.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид Грозного
Вид Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 101 тысячи человек остались без электроснабжения в Чечне, сообщается в материалах Минэнерго России.
"Второго сентября в 11.17 мск действием защит отключились работающие в составе транзита ВЛ 110 кВ "Плиево - Самашки" и ВЛ 110 кВ "Самашки - ГРП-110" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") с неуспешными АПВ (автоматическим повторным включением - ред.). ... Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района (около 101 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей - 14 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
"МРСК Северного Кавказа" - дочернее зависимое общество "Россетей" (92%). Создано в 2006 году.
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