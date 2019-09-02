На Ямале заведение предложило школьникам бесплатный кальян в День знаний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Развлекательное заведение в Новом Уренгое (ЯНАО) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний, на публикацию отреагировали региональное управление Федеральной антимонопольной службы и депутат окружного заксобрания Иван Вершинин.

Объявление появилось в воскресенье в аккаунте местной кальянной в социальной сети Instagram . Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.

В комментариях к посту депутат окружного законодательного собрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой".

"Я планирую изучить этот вопрос. Если там был факт нарушения закона, то да, привлеку надзорные органы", - пояснил Вершинин РИА Новости.

В региональном управлении ФАС отметили, что "планируется проверка по обращению СМИ".