Жителя Кузбасса осудили за интимную переписку с несовершеннолетними

КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Житель Кемерово получил 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за интимную переписку с девочками, не достигшими 14-летнего возраста, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

"Следствием и судом установлено, что с октября по декабрь 2017 года осужденный со своей страницы в социальных сетях осуществлял переписку на интимные темы с девочками-подростками. Он отправлял им фотографии и видеофайлы интимного характера. О преступной деятельности мужчины стало известно весной 2018 года, когда родители одной из девочек заметили ее переписку со взрослым мужчиной. Они обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был установлен и задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, показавшая, что в момент совершения преступных действий он полностью отдавал отчет своим действиям.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), и преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц)", - говорится в сообщении.