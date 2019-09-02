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РИА Новости

Жителя Кузбасса осудили за интимную переписку с несовершеннолетними

12:35 02.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Житель Кемерово получил 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за интимную переписку с девочками, не достигшими 14-летнего возраста, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Следствием и судом установлено, что с октября по декабрь 2017 года осужденный со своей страницы в социальных сетях осуществлял переписку на интимные темы с девочками-подростками. Он отправлял им фотографии и видеофайлы интимного характера. О преступной деятельности мужчины стало известно весной 2018 года, когда родители одной из девочек заметили ее переписку со взрослым мужчиной. Они обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был установлен и задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках расследования дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, показавшая, что в момент совершения преступных действий он полностью отдавал отчет своим действиям.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), и преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - уточняется в пресс-релизе.
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