В США из-за приближения урагана "Дориан" отменили более тысячи рейсов

Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 1054 рейса отменены в понедельник в США в связи с приближением урагана "Дориан", сообщается на сайте По меньшей мере 1054 рейса отменены в понедельник в США в связи с приближением урагана "Дориан", сообщается на сайте FlightAware , отслеживающем траекторию полетов гражданских самолетов.

По данным сайта, больше всего рейсов отменены в штате Флорида. Отмечается, что более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.