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РИА Новости

В США из-за приближения урагана "Дориан" отменили более тысячи рейсов

12:33 02.09.2019
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© REUTERS / Joe SkipperНаблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
© REUTERS / Joe Skipper
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 1054 рейса отменены в понедельник в США в связи с приближением урагана "Дориан", сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем траекторию полетов гражданских самолетов.
По данным сайта, больше всего рейсов отменены в штате Флорида. Отмечается, что более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.
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