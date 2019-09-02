Мир нуждается в ЕС как в голосе здравого смысла, считает Могерини

"Мир ожидает, что мы будем примером, строителями мира, поставщиками безопасности и голосом рациональности, и даже порой голосом здравого смысла в этом очень сложном мире. В последние месяцы я слышала этот призыв со всех уголков мира", - заявила Могерини, выступая в понедельник в Брюсселе.