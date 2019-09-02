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РИА Новости

Мир нуждается в ЕС как в голосе здравого смысла, считает Могерини

12:32 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила понедельник, что слышит призывы к ЕС со всех уголков мира быть "голосом здравого смысла", оставаться вовлеченным в международные дела.

"Мир ожидает, что мы будем примером, строителями мира, поставщиками безопасности и голосом рациональности, и даже порой голосом здравого смысла в этом очень сложном мире. В последние месяцы я слышала этот призыв со всех уголков мира", - заявила Могерини, выступая в понедельник в Брюсселе.

По ее словам, будь то в Юго-Восточной Азии, на Украине, в Африке или Персидском заливе, везде она слышала от партнеров "призыв оставаться вовлеченными, поддерживать посредничество, свободную торговлю".
"Мир нуждается в нас сегодня, и в наших интересах сохранять постоянное, очень сильное участие в мировых делах, в каждом регионе мира", - отметила она.
Ранее Могерини заявляла, что современная система международных отношений переживает период хаоса.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
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