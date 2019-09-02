Индийский посадочный модуль "Викрам" направился к Луне

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" в понедельник успешно отделился от индийской автоматической станции "Чандраян-2" и направился к южному полюсу Луны, чтобы 7 сентября совершить посадку на ее поверхности, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Сегодня в 13.15 (10.15 мск) посадочный модуль "Викрам" успешно отделился от космического аппарата "Чандраян-2". При этом сама станция продолжает двигаться по орбите Луны в соответствии с прежней траекторией", - говорится в распространенном сообщении индийского космического агентства.

Станция "Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Ожидается, что 7 сентября посадочный модуль "Викрам" доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Орбитальный модуль, по задумке ISRO, проработает не менее года.

Индия выбрала для посадки именно южный полюс Луны, поскольку научный предшественник миссии – аппарат "Чандраян-1" - обнаружил с орбиты водяной лед внутри кратеров, расположенных в этом районе. Поэтому ISRO снарядила вторую экспедицию, которая включает в себя спускаемый аппарат, для более детального изучения этих находок.