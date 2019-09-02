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РИА Новости

Индийский посадочный модуль "Викрам" направился к Луне

12:28 02.09.2019
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© AP Photo / Indian Space Research OrganizationЗапуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана
© AP Photo / Indian Space Research Organization
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" в понедельник успешно отделился от индийской автоматической станции "Чандраян-2" и направился к южному полюсу Луны, чтобы 7 сентября совершить посадку на ее поверхности, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
"Сегодня в 13.15 (10.15 мск) посадочный модуль "Викрам" успешно отделился от космического аппарата "Чандраян-2". При этом сама станция продолжает двигаться по орбите Луны в соответствии с прежней траекторией", - говорится в распространенном сообщении индийского космического агентства.
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Станция "Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Ожидается, что 7 сентября посадочный модуль "Викрам" доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Орбитальный модуль, по задумке ISRO, проработает не менее года.
Индия выбрала для посадки именно южный полюс Луны, поскольку научный предшественник миссии – аппарат "Чандраян-1" - обнаружил с орбиты водяной лед внутри кратеров, расположенных в этом районе. Поэтому ISRO снарядила вторую экспедицию, которая включает в себя спускаемый аппарат, для более детального изучения этих находок.
Луноход проработает на поверхности спутника Земли в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав ее поверхности. В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на Луне.
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