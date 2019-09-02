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РИА Новости

Полиция возбудила дело по ДТП в Воронежской области с четырьмя погибшими

12:28 02.09.2019
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© МЧС РоссииДТП в Воронежской области
ДТП в Воронежской области
© МЧС России
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по аварии с участием грузовика и трех иномарок в Воронежской области, в которой погибли четыре человека, в том числе подросток, и двое пострадали, сообщило в понедельник главное управления МВД по региону.
Авария произошла около в 19.30 мск воскресенья в Павловском районе на 688 километре трассы М4 "Дон". По предварительным данным, водитель Nissan, двигаясь в направлении Воронежа, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ. От удара грузовик выехал на встречную полосу и врезался в Citroen и Opel. В результате ДТП погибли водитель Nissan, а также водитель и два пассажира Citroen. Телесные повреждения различной степени тяжести получили несовершеннолетний пассажир Nissan и водитель МАЗа.
"Следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на участке федеральной трассы", - сообщила официальный представитель ГУМВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Как уточняет полиция, среди погибших - 57-летний водитель Nissan, житель Воронежа, 53-летний житель Владимирской области, управлявший Citroen, и ехавшие там 53-летняя женщина и 15-летний подросток. Травмы получили 10-летний мальчик, находившийся в Nissan, и водитель МАЗ, 57-летний житель Белоруссии.
Скорая помощь
2 сентября, 08:57РИА Новости
На Украине десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
"Водитель и пассажиры Opel не пострадали", - отмечает полиция.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Допрашиваются свидетели ДТП, назначен ряд судебных экспертиз.
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ГИБДД МВД РФМВД РФВоронежская областьРоссияПроисшествия
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