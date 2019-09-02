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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Популярный православный портал Богослов.ru возобновит работу в сентябре

12:28 02.09.2019 (обновлено: 12:31 02.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПротоиерей Павел Великанов
Протоиерей Павел Великанов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Популярный православный портал Богослов.ru, закрытый из-за отсутствия финансирования и ряда других причин год назад, возобновит свою работу, как ожидается, в середине сентября, сообщил его главный редактор протоиерей Павел Великанов.
"Мы планировали запустить портал уже в первых числах сентября, но мы не сможем уложиться в эти сроки. Скорее всего, это будет середина сентября", - сказал священник в интервью, текст которого распространила пресс-служба Московской духовной академии.
Он пояснил, что сейчас полностью переносится весь контент, который был ранее, на новый движок, и именно с этим связана задержка запуска портала.
По словам Великанова, над наполнением ресурса работают привлеченные специалисты с богословским и философским образованием, в результате в обновленной версии будет много нового. "Цель - дать возможность человеку, не имеющему специализированного богословского образования, подступиться к тому или иному вопросу с тем, чтобы этот вопрос можно было изучить как поверхностно, так и очень глубоко", - отметил главный редактор.
Протоиерей Павел Великанов
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Он также призвал студентов духовных и светских учебных заведений, интересующихся вопросами богословия, а также философии, культурологии и истории, присылать порталу свои материалы.
"Возможность открытой дискуссии в качественной экспертной среде - это хороший повод проверить уровень тех утверждений, которые выдвигаются в публикациях. До момента своего закрытия "Богослов" представлял из себя прежде всего экспертную среду, в которой происходили обсуждения, в том числе дискуссия вокруг проектов документов Межсоборного присутствия", - сказал Великанов.
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