Популярный православный портал Богослов.ru возобновит работу в сентябре

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Популярный православный портал Богослов.ru, закрытый из-за отсутствия финансирования и ряда других причин год назад, возобновит свою работу, как ожидается, в середине сентября, сообщил его главный редактор протоиерей Павел Великанов.

"Мы планировали запустить портал уже в первых числах сентября, но мы не сможем уложиться в эти сроки. Скорее всего, это будет середина сентября", - сказал священник в интервью, текст которого распространила пресс-служба Московской духовной академии.

Он пояснил, что сейчас полностью переносится весь контент, который был ранее, на новый движок, и именно с этим связана задержка запуска портала.

По словам Великанова, над наполнением ресурса работают привлеченные специалисты с богословским и философским образованием, в результате в обновленной версии будет много нового. "Цель - дать возможность человеку, не имеющему специализированного богословского образования, подступиться к тому или иному вопросу с тем, чтобы этот вопрос можно было изучить как поверхностно, так и очень глубоко", - отметил главный редактор.

Он также призвал студентов духовных и светских учебных заведений, интересующихся вопросами богословия, а также философии, культурологии и истории, присылать порталу свои материалы.