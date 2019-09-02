Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест…", - заявила она, выступая в Брюсселе.
По ее словам, "за эти пять лет в совокупности мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС". Могерини считает, что во многом именно благодаря этому стране удалось продолжить двигаться вперед и пытаться "выбраться из кризиса на новой основе".
Украина и Евросоюз в сентябре 2018 года подписали четвертую программу макрофинансовой помощи общим объемом 1 миллиард евро, средства выделяются в обмен на выполнение определенных условий. Евросоюз ранее в декабре перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.
Ранее депутат парламента Италии от "Лиги Севера", член комитета по взаимоотношениям с ЕС и наблюдатель от ОБСЕ на украинских выборах Маттео Бьянки заявил, что будет настаивать на аудите всей помощи ЕС Украине.