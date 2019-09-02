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РИА Новости

Росгвардеец рассказал, что стал бояться за дочь после поста блогера Синицы

12:22 02.09.2019 (обновлено: 14:29 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Росгвардеец рассказал в Пресненском суде Москвы, что начал бояться за жизнь дочери после угроз скандального поста блогера Владислава Синицы в твиттере.
Следствие трактовало фразу молодого человека как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
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Один из сотрудников Росгвардии выступил в суде как свидетель обвинения. Он рассказал, что участвовал в обеспечении порядка на одной из несанкционированных акций в Москве, его и его коллег фотографировали, снимали на видео, а ролики выложены в соцсетях.
"Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, "Одноклассники", открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери", — сказал свидетель на заседании в понедельник.
По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в твиттере сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".
Сам Синица вину не признает и считает, что его слова вырвали из контекста.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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РосгвардияМосковская городская думаМоскваЛюберцыПроисшествия
Популярные комментарии
Никто вас не метелил дубинками. А зря! Надоели вы горлопаны не способные ни на что!
2 сентября, 12:27
Арсений Понфилекно
85100140
Когда дубинками людей метелил не боялся??? А теперь боязно стало???
2 сентября, 12:25
mdmiguel dios
49101273
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