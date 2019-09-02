Росгвардеец рассказал, что стал бояться за дочь после поста блогера Синицы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Росгвардеец рассказал в Пресненском суде Москвы, что начал бояться за жизнь дочери после угроз скандального поста блогера Владислава Синицы в твиттере.

Следствие трактовало фразу молодого человека как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Один из сотрудников Росгвардии выступил в суде как свидетель обвинения. Он рассказал, что участвовал в обеспечении порядка на одной из несанкционированных акций в Москве, его и его коллег фотографировали, снимали на видео, а ролики выложены в соцсетях.

"Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, "Одноклассники", открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери", — сказал свидетель на заседании в понедельник.

По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в твиттере сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".

Сам Синица вину не признает и считает, что его слова вырвали из контекста.