В Подмосковье из носа ребенка достали шуруп, застрявший около года назад

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Врачи Клинской больницы № 3 достали из носа пятилетнего ребенка шуруп, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
По словам исполняющей обязанности главврача больницы Ольги Стебловской, инородный предмет обнаружили во время рентгена.
"Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится в Клинской детской городской больнице под наблюдением специалистов", — добавила Стебловская.