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РИА Новости

В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

12:18 02.09.2019
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© AP Photo / AnonymousЧеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе, Дагестан. 11 августа 1999 года
Чеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе, Дагестан. 11 августа 1999 года
© AP Photo / Anonymous
Чеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе, Дагестан. 11 августа 1999 года. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Житель Чечни Хасан Оздиев, который входил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии строго режима за вооруженный мятеж, говорится в понедельник в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.
"Верховный суд Чеченской республики вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Хасана Оздиева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 (вооруженный мятеж), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.
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Ранее Оздиев был приговорен к 23 годам лишения свободы за участие в банде, совершение терактов и покушения на жизнь военных, правоохранителей и убийства граждан на территории Чечни в 1999-2003 годах.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Оздиева и по совокупности преступлений, за которые он ранее был осужден, назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных членов банды расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ". Отмечается, что в августе 2000 года Оздиев совместно с другими участниками банды убил двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чечни.
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