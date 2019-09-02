В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Житель Чечни Хасан Оздиев, который входил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии строго режима за вооруженный мятеж, говорится в понедельник в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

"Верховный суд Чеченской республики вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Хасана Оздиева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 (вооруженный мятеж), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.

Ранее Оздиев был приговорен к 23 годам лишения свободы за участие в банде, совершение терактов и покушения на жизнь военных, правоохранителей и убийства граждан на территории Чечни в 1999-2003 годах.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Оздиева и по совокупности преступлений, за которые он ранее был осужден, назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных членов банды расследование продолжается", - говорится в сообщении.