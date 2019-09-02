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РИА Новости

В астраханской пустыне обнаружили сарматское погребение

12:16 02.09.2019 (обновлено: 12:37 02.09.2019)
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© Дамир СоловьевАрхеологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
© Дамир Соловьев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Археологи обнаружили сарматское погребение 4-2 веков до нашей эры в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области, сообщил РИА Новости участвующий в раскопках археолог Дамир Соловьев.
По его словам, археологическая разведка на данной территории ведется уже на протяжении нескольких лет. "Недавно мы обнаружили там часть черепа и керамического сосуда. Приступили к расчистке, и оказалось, что это погребение сарматского времени - 4-2 век до нашей эры. Ранний сарматский период", - сказал Соловьев.
© Дамир СоловьевАрхеологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
© Дамир Соловьев
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Он уточнил, что под черепом лежал маленький металлический нож, камень для заточки, а также пока не установленный предмет из бронзы. Рядом с изголовьем находились два керамических сосуда, в одном из них были органические остатки пищи. "Судя по атрибутам, погребенный - мужчина… Вероятно, он умер на этой территории во время кочевки, и его захоронили", - добавил Соловьев.
По его словам, особенность погребения в том, что оно было вскрыто ветровыми процессами и некоторое время находилось в открытом состоянии, после чего было снова сокрыто песками.
Фото предоставлено руководителем Опушкинской археологической экспедиции Игорем Храпуновым
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