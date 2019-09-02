В Москве подросток покончил с собой по дороге в школу, сообщил источник

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подросток 14 лет покончил с собой в понедельник утром по дороге в школу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Тело 14-летнего подростка, который утром ушел в школу, нашли недалеко от дома. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте сейчас работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.