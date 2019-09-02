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РИА Новости

МИД напомнил россиянам об эвакуации в США из-за урагана "Дориан"

12:06 02.09.2019 (обновлено: 12:08 02.09.2019)
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© REUTERS / Ramond A KingПоследствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах, США. 1 сентября 2019
Последствия прохождения урагана Дориан на Багамских островах, США. 1 сентября 2019
© REUTERS / Ramond A King
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ напомнило россиянам об эвакуации в трех американских штатах из-за надвигающегося урагана "Дориан".
"США - в связи с приближением урагана "Дориан" в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина действует метеопредупреждение, в прибрежной зоне объявлена эвакуация", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмУраган "Дориан"МИД РФРоссияСШАВ мире
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