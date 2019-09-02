МИД напомнил россиянам об эвакуации в США из-за урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ напомнило россиянам об эвакуации в трех американских штатах из-за надвигающегося урагана "Дориан".

"США - в связи с приближением урагана "Дориан" в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина действует метеопредупреждение, в прибрежной зоне объявлена эвакуация", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.