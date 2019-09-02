В Калужской области пропал девятилетний мальчик

ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника в Калужской области, который поссорился с матерью и ушел из дома, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительной информации, 31 августа днем 9-летний... вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов города Кирова. Там... (мальчик) поссорился с мамой и ушел из квартиры", - говорится в сообщении.

В поиске мальчика участвуют сотрудники следствия, полиции и волонтеры. На месте происшествия работают криминалисты.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего жителя города Кирова Калужской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.