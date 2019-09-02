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РИА Новости

В Калужской области пропал девятилетний мальчик

12:06 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника в Калужской области, который поссорился с матерью и ушел из дома, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительной информации, 31 августа днем 9-летний... вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов города Кирова. Там... (мальчик) поссорился с мамой и ушел из квартиры", - говорится в сообщении.
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В поиске мальчика участвуют сотрудники следствия, полиции и волонтеры. На месте происшествия работают криминалисты.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего жителя города Кирова Калужской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельств пропажи ребенка, условия его жизни и воспитания. По данным следствия, в день исчезновения ребенка видели на детской площадке в районе его места жительства.
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Следственный комитет РФКалужская областьВоронежРоссияПроисшествия
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