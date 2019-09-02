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РИА Новости

СК завел дело после смерти ребенка из-за отравления химикатами в Калмыкии

12:02 02.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка в результате отравления химикатами в Калмыкии, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребенку, по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 29-30 августа житель села Яшалта обработал химикатами зерно, хранящееся в амбаре на первом этаже дома. Вечером 31 августа троим детям и его жене стало плохо. Ребёнок 2018 года рождения скончался по пути в районную больницу, двое детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.
"Подозреваемый достоверно знал, что в помещение после обработки химикатами нельзя входить в течение семи дней, но вопреки инструкции допустил нахождение в помещении своих малолетних детей и супруги", - добавляет СК.
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Следственный комитет РФКалмыкияРоссияПроисшествия
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