СК завел дело после смерти ребенка из-за отравления химикатами в Калмыкии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка в результате отравления химикатами в Калмыкии, сообщает СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребенку, по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29-30 августа житель села Яшалта обработал химикатами зерно, хранящееся в амбаре на первом этаже дома. Вечером 31 августа троим детям и его жене стало плохо. Ребёнок 2018 года рождения скончался по пути в районную больницу, двое детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.