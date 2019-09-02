Петр Мамонов выписался из больницы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Артист и музыкант Петр Мамонов решил продолжить лечение дома, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.
"Пете надо еще одну операцию делать через две недели, но не хочет он все это время лежать в больнице, сказал, что лучше уж дома. Сегодня вот выписались под расписку", — сказала она.
Собеседница агентства отметила, что самочувствие актера после пережитого инфаркта пока не пришло в норму.
О госпитализации Мамонова в реанимацию Первой градской больницы стало известно 24 августа. Позже 68-летнему артисту была сделана первая операция.
27 августа, 10:20КультураМамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение
Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся во многих фильмах, в том числе "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.