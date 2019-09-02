Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Следствие трактовало фразу молодого человека как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
"Мои высказывания были вырваны из контекста и интерпретированы, как минимум, неправильно", - сказал Синица в ходе первого заседания, на котором дело начали рассматривать по существу.
На заседании прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому у Синицы "возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц "сотрудники правоохранительных органов"", после чего он опубликовал несколько сообщений, хотя "осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий".
По ее словам, данный текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов.
По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.