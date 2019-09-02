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РИА Новости

Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

11:53 02.09.2019 (обновлено: 11:56 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
Блогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Следствие трактовало фразу молодого человека как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
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"Мои высказывания были вырваны из контекста и интерпретированы, как минимум, неправильно", - сказал Синица в ходе первого заседания, на котором дело начали рассматривать по существу.
На заседании прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому у Синицы "возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц "сотрудники правоохранительных органов"", после чего он опубликовал несколько сообщений, хотя "осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий".
По ее словам, данный текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов.
По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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18511355
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Я ему не верю...
2 сентября, 11:56
Alex Grosh
1201001
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