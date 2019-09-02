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РИА Новости

На участке МКАД восстановили скоростной режим после недовольства водителей

11:49 02.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили едут по улице
Автомобили едут по улице
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по улице. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Режим скорости с максимумом в 100 километров в час вернули на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД), где водителей штрафовали за превышение скорости в 80 километров в час, рассказали РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось, что в ЦОДД пройдет внутреннее разбирательство из-за не согласованного с руководством введения на участке МКАД ограничения скорости в 80 километров в час. Позже в ЦОДД сообщили РИА Новости, что в ближайшие дни знаки с ограничением в 80 километров в час заменят и вернут ограничение в 100 километров в час.
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"Ограничение скорости на данном участке вновь составляет 100 км/ч. Знаки 80 убраны", - рассказали в ЦОДД.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что на МКАД стали штрафовать водителей за превышение скоростного режима в 80, а не 100 километров в час. Согласно опубликованному видеоролику, на участке дороги установлен знак, ограничивающий скорость движения 80 километрами в час. В ЦОДД отмечали, что камеры на этом участке не перенастраивались, поэтому водители не могли получить штрафы.
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