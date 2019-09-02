На участке МКАД восстановили скоростной режим после недовольства водителей

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Режим скорости с максимумом в 100 километров в час вернули на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД), где водителей штрафовали за превышение скорости в 80 километров в час, рассказали РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что в ЦОДД пройдет внутреннее разбирательство из-за не согласованного с руководством введения на участке МКАД ограничения скорости в 80 километров в час. Позже в ЦОДД сообщили РИА Новости, что в ближайшие дни знаки с ограничением в 80 километров в час заменят и вернут ограничение в 100 километров в час.

"Ограничение скорости на данном участке вновь составляет 100 км/ч. Знаки 80 убраны", - рассказали в ЦОДД.