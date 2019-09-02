Памфилова рассказала, как реагирует на угрозы и оскорбления

"В этой кампании особенно такой информационный поток мощный, цель которого нас сбить с ног… Ложь, вранье, симулянты информационные, в соцсетях боты работали – это 100%. Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес, в адрес моих коллег по ЦИКу, но поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно, потому что, если ты веришь в то, что ты делаешь, если у тебя совесть чиста, ты понимаешь, что тем больше тебя пытаются бить, значит тем больше ты значишь, значит тем важнее, что ты делаешь", - сказала Памфилова.