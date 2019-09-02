Памфилова рассказала, как реагирует на угрозы и оскорбления

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что близко к сердцу воспринимает несправедливые обвинения, но научилась стойко противостоять давлению со стороны, лжи и оскорблениям в свой адрес.
"Я живой человек, очень эмоциональный, я все очень близко к сердцу принимаю, бывает очень обидно от несправедливых обвинений, от клеветы, от лжи, все это переживаю, конечно. Но нервы у меня стальные, давление беспрецедентное бывает, как с одной стороны – бывает административное давление, как и с другой стороны давление - со стороны тех, кто целенаправленно работает против страны, я так скажу. Я научилась стойко противостоять этому давлению", - заявила Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
14 августа, 13:10РИА НовостиПамфилова готова прислушаться к жесткой критике
По словам главы ЦИК, ее лично греет уверенность в том, что она вносит скромный вклад в оздоровление избирательной системы. "Чтобы росло доверие к этой системе, очень важно для развития, укрепления страны", - отметила глава ЦИК.
"В этой кампании особенно такой информационный поток мощный, цель которого нас сбить с ног… Ложь, вранье, симулянты информационные, в соцсетях боты работали – это 100%. Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес, в адрес моих коллег по ЦИКу, но поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно, потому что, если ты веришь в то, что ты делаешь, если у тебя совесть чиста, ты понимаешь, что тем больше тебя пытаются бить, значит тем больше ты значишь, значит тем важнее, что ты делаешь", - сказала Памфилова.