Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Голливудский актер Мел Гибсон сыграет главную роль в экранизации поэмы Гомера "Одиссея", . Голливудский актер Мел Гибсон сыграет главную роль в экранизации поэмы Гомера "Одиссея", сообщает портал GeeksWorldWide.

Сценарий для фильма, который будет сниматься на студии Warner Bros., пишут Энн Пикок ("Хроники Нарнии") и Джереми Доннер. Предполагается, что это будет вольная адаптация текста древнегреческого поэта.

Царь Итаки (Гибсон) возвращается с Троянской войны после двадцатилетнего отсутствия. Он видит, что вместо него на троне сидит Антоний, забравший у него жену и сына. Одиссею приходится сражаться, чтобы вернуть семью и владения.

Дата выхода фильма и другие подробности пока не разглашаются.