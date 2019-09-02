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РИА Новости
Культура

Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера

11:41 02.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мэл Гибсон на фотосессии фильма Жана-Франсуа Рише "Кровный отец" в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
Актер Мэл Гибсон на фотосессии фильма Жана-Франсуа Рише Кровный отец в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Голливудский актер Мел Гибсон сыграет главную роль в экранизации поэмы Гомера "Одиссея", сообщает портал GeeksWorldWide.
Сценарий для фильма, который будет сниматься на студии Warner Bros., пишут Энн Пикок ("Хроники Нарнии") и Джереми Доннер. Предполагается, что это будет вольная адаптация текста древнегреческого поэта.
Царь Итаки (Гибсон) возвращается с Троянской войны после двадцатилетнего отсутствия. Он видит, что вместо него на троне сидит Антоний, забравший у него жену и сына. Одиссею приходится сражаться, чтобы вернуть семью и владения.
Дата выхода фильма и другие подробности пока не разглашаются.
Мировую известность актеру принесла роль в "Безумном Максе", а за картину "Храброе сердце" он получил две премии "Оскар" в 1996 году (за "лучший фильм" и за "лучшую режиссуру"). Сейчас он снимается в ленте "Уолдо" на Warner Bros. с Чарли Ханнэмом и Мореной Баккарин.
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